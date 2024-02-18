 الأحد.. الجامعة الأمريكية تنظم فاعلية متحدثتها الرئيسية أفاتار بشري تدعى «فيكي» - بوابة الشروق
الأحد 18 فبراير 2024 6:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأحد.. الجامعة الأمريكية تنظم فاعلية متحدثتها الرئيسية أفاتار بشري تدعى «فيكي»

عمر فارس:
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 6:16 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 6:16 م

تعقد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الفاعلية السنوية المعرفية Business Forward التي تركز هذا العام على الموضوع الأكثر مناقشة وهو الذكاء الإصطناعي وآثاره المتوقعة في عالم المال والأعمال وتأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية، يوم الأحد، 25 فبراير 2024 بقاعة إيوارت، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

ستكون المتحدثة الرئيسية في هذه الفعالية هي الأفاتار البشري "فيكي" أول نموذج مرئي للذكاء الإصطناعي التوليدي، والتي ستشارك الجمهور مناقشة حول الذكاء الإصطناعي والتحويلات التي يمكنه إحداثها للأفراد والأعمال والإقتصاد.

تتضمن الفعالية أيضاً العديد من الحلقات النقاشية التي تضم مجموعة متنوعة من المتخصصين وقادة الفكر ورجال الأعمال الذين سيناقشون التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتضخم وانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة والحلول الممكنة وغيرها من الموضوعات الهامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك