تعقد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الفاعلية السنوية المعرفية Business Forward التي تركز هذا العام على الموضوع الأكثر مناقشة وهو الذكاء الإصطناعي وآثاره المتوقعة في عالم المال والأعمال وتأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية، يوم الأحد، 25 فبراير 2024 بقاعة إيوارت، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.



ستكون المتحدثة الرئيسية في هذه الفعالية هي الأفاتار البشري "فيكي" أول نموذج مرئي للذكاء الإصطناعي التوليدي، والتي ستشارك الجمهور مناقشة حول الذكاء الإصطناعي والتحويلات التي يمكنه إحداثها للأفراد والأعمال والإقتصاد.

تتضمن الفعالية أيضاً العديد من الحلقات النقاشية التي تضم مجموعة متنوعة من المتخصصين وقادة الفكر ورجال الأعمال الذين سيناقشون التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتضخم وانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة والحلول الممكنة وغيرها من الموضوعات الهامة.