قال المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية ألكسندر سافتشوك، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن المجموعة القتالية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من كريمينايا وزولوتاريفكا وكارامزينوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.



وأضاف سافتشوك، أن الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق مستوطنات كريمينايا وزولوتاريفكا وكارامزينوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وقال سافتشوك: "بالإضافة إلى ذلك، احتلت وحدات المجموعة القتالية خطوطا ومواقع أكثر فائدة في منطقة كراسني ليمان، كما ألحقت الهزيمة بأفراد ومعدات اللوائين الميكانيكيين الأوكرانيين 60 و63 ولواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 125 في منطقتي يامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة تشيرفونا ديبروفا في جمهورية لوجانسك الشعبية".



وأضاف سافتشوك: "تكبد العدو نحو 315 جنديا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و11 مركبة ومدفع من طراز جياتسينت - إس من عيار 152 ملم".



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