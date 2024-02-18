الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حوسان غرب بيت لحم

الأكثر قراءة
صاحب واقعة إلقاء البرتقال على شاحنة مساعدات غزة: حسيت إن حاجة من ريحتهم جاية ناحيتي
رسالة الشناوي لمصطفى شوبير بعد مباراة الأهلي وبلوزداد
عمرو أديب: سعر الدولار في البنوك يجب أن يتحرك
أحكام بالسجن لـ17 متهما وبراءة 16 من شركاء الهارب محمد علي في قضية الجوكر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.