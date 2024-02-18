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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حوسان غرب بيت لحم

بيت لحم - معا
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 11:24 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 11:24 م

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

 

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