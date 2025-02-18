الكابينت الإسرائيلي لم يتخذ قرارا بشأن ثاني مراحل اتفاق غزة

انتهى اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، مساء الاثنين، دون اتخاذ قرار أو التصويت على بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ولم يصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الاجتماع أو النتائج التي جرى التوصل إليها، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: "لم يتخذ الكابينت الذي اجتمع أمس لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق (بغزة) أي قرارات ولم يتم إجراء أي تصويت".

وأفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأحد، بأن الاجتماع عُقد استجابة لطلب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأضافت هيئة البث: "وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق لن تبدأ دون موافقة مجلس الوزراء الأمني وتصويت منفصل"، مشيرة إلى أنه "علاوة على ذلك، وعد نتنياهو وزراء الحكومة بأن تنفيذ المرحلة المقبلة سيكون فقط بشرط تفكيك حماس".

وسبق لسموتريتش التلويح بالانسحاب من الحكومة إذا لم تستأنف إسرائيل الحرب على غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأمس الاثنين، طالب سموتريتش في تصريحات علنية بالعودة إلى الحرب على غزة.

وقالت هيئة البث: "في جلسة مجلس الوزراء الأمني التي تمت فيها الموافقة على الاتفاق مع حماس قبل أسابيع قليلة، تم إدراج بند استجابة لمطلب سموتريتش وحزب 'الصهيونية الدينية'، بموجبه يتطلب التفاوض بشأن المرحلة الثانية من الصفقة موافقة الكابينت، وكان البند شرطا لبقاء 'الصهيونية الدينية' في الحكومة".

وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق يوم السادس عشر من مرحلته الأولى، ولكن إسرائيل تماطل في بدئها.

وفي 19 يناير، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولا إلى إنهاء حرب الإبادة.