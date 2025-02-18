برشلونة يفوز على رايو فاليكانو ويتصدر الدوري الإسباني

تغلب برشلونة على رايو فاليكانو، بهدف دون رد، مساء اليوم الإثنين، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

دخل برشلونة الشوط الأول ضاغطا بقوة وتعددت الهجمات على مرمى فاليكانو، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، تولى ليفاندوفسكي تنفيذها لينجح في وضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة 28.

وفي شوط المباراة الثاني انخفض مستوى لاعبي برشلونة قليلا، وبدأت تظهر خطورة لاعبي فاليكانو، وشكلت هجماتهم على مرمى تشيزني خطورة بالغة، لكنه نجح في المحافظة على نظافة شباكه ليخرج الفريق الكتالوني بثلاث نقاط غالية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 51 في صدارة الدوري الإسباني بالتساوي في عدد النقاط مع ريال مدريد الوصيف، بينما تجمد رصيد فاليكانو عند 35 نقطة في المركز السادس.