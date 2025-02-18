روسيا تصف المحادثات مع أمريكا في الرياض بأنها إيجابية

وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، كانت «إيجابية».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال أوشاكوف، ردا على سؤال حول سير المفاوضات في الرياض: «ليست سيئة في رأيي جيدة».

وأشار إلى أن «الجانبين اتفقا على أخذ مصالح بعضهم البعض في الاعتبار».

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسئولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن «موسكو ترى نية جادة لدى الإدارة الأمريكية لمناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا، وتتابع عن كثب تصريحات واشنطن».

وأضافت: «نرى تصميمًا جديًا من الإدارة (الأمريكية) على مناقشة العديد من المشاكل التي تراكمت في العلاقات الثنائية، وعلى الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا».

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تتابع عن كثب تصريحات واشنطن بشأن موضوع حل الأزمة، وستنظر في مقترحات محددة بهذا الشأن.

وأكدت أن موسكو تثمن جهود الصين ودول أخرى كانت تقترح أفكارا للتسوية السياسية في أوكرانيا طوال هذا الوقت.



