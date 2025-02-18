ارتفاع العجز التجاري لمولدوفا في نهاية العام الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المولدوفي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع التجاري لمولدوفا خلال ديسمبر الماضي، على خلفية التراجع الحاد في الصادرات.

وبلغ العجز التجاري لمولدوفا في الشهر الأخير من العام الماضي 5ر575 مليون يورو مقابل 4ر478 مليون يورو في الشهر السابق عليه.

وتراجعت صادرات مولدوفا بنسبة 6ر19% شهريا في حين زادت الواردات بنسبة 9ر3%.

وسجلت مولدوفا خلال العام الماضي ككل عجزا تجاريا بقيمة 51ر5 مليار يورو، مقابل 6ر4 مليار يورو في 2023.

وتراجعت صادرات السلع خلال العام الماضي بنسبة 2ر12% في حين زادت الواردات بنسبة 5ر4% سنويا.