إنريكي: علينا ألا نسمح بـ ريمونتادا لبريست

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي أنه يجب ألا يسمح فريقه بتحقيق استاد بريست لريمونتادا، في المباراة التي تجمعهما لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على استاد بريست بثلاثة أهداف دون رد، على ملعبه، لحساب ذهاب دور الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "ستكون مباراة صعبة أمام استاد بريست بالتأكيد، رغم النتيجة الجيدة للغاية ذهابًا".

وأضاف المدرب الإسباني: "علينا دخول مباراة العودة بهدف واحد وهو الفوز منذ البداية.. الأجواء ستكون مشجعة للغاية، نحتاج فقط إلى التفكير في الهجوم والدفاع بقوة".

وتابع: "قوة فريق استاد بريست تكمن في اللعب الجماعي وليس في لاعبين بعينهم، لذلك يصعب كثيرًا مواجهته، ويجب أن تكون في كامل استعدادك".

وأتم لويس إنريكي تصريحاته قائلًا: "هل يستطيع فريق استاد بريست قلب الأمور أمام باريس سان جيرمان في مباراة الإياب؟ هدفنا عدم السماح بحدوث ذلك".

ويواجه باريس سان جيرمان فريق استاد بريست في العاشرة مساء غدًا الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، لحساب إياب دور الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.