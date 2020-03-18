السياحة والآثار: المتاحف والمناطق الأثرية مستمرة في استقبال زائريها

اجتمع، مساء أمس الثلاثاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورؤساء قطاعات المجلس لمناقشة التداعيات على القطاع الثقافي والأثري من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المطلوبة؛ للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق 19 مارس حتى 31 مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، أكد وزير السياحة والاثار على الاستمرار في المشروعات البنية الأساسية والانتهاء منها خاصة تلك التي سيتم افتتاحها قريبا والالتزام بالتوقيتات المحددة لها مثل قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، ومتحف المركبات الملكية بحي بولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف شرم الشيخ، ومتحف كفر الشيخ، والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وطريق الكباش بالأقصر، وترميم وتطوير منطقة شجرة مريم التي هي أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وأفاد الدكتور مصطفي وزيري، أن المتاحف والمناطق الاثرية مستمرة في استقبال زائريها والوفود السياحية الموجودة في مصر حيث زار المتحف المصري أمس، ٧٠٠ سائح، ومنطقة أهرامات الجيزة زارها١٢٠٠ سائح، وأما معبد الكرنك بالأقصر فقد زاره ١٠٠٠ سائح.