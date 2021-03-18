سياحة ومصاريف مطروح: 85 عارضا لبيع المنتجات اليدوية والمأكولات والحلويات في معرض الحرف اليدوية

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قالت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمطروح، إن المعرض التاسع لعرض وبيع منتجات الشباب أصحاب المنتجات الصغيرة والحرف اليدوية، يضم المعرض 85 عارضا لبيع المنتجات اليدوية والمأكولات والحلوى والملابس الجاهزة واليدوية ومنتجات الزيتون ومشتقاته.

يأتي ذلك بالاشتراك مع الجمعية التعاونية الزراعية وجمعية التحدي للتنمية الشاملة وجهاز تنمية المشروعات والجمعية التعاونية لمنتجى الزيتون وجمعية الاسر المنتجة.

وأكدت على اهتمام المحافظة بفتح منافذ تسويقية لمنتجات الشباب والسيدات المعيلات، ومساعدتهم على الترويج الامثل وتسويق لمنتجاتهم وتحقيق الاستفادة لهم دون تحملهم أي أعباء مالية، مشيرا إلى إقامة معرض دائم تنفذه المحافظة قريباً لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وعرض منتجاتهم.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أناب سكرتير عام مساعد المحافظة لافتتاح المعرض، بحضور عدد من المديريين، والذى تنظمة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالنادى الاجتماعي بمطروح في الفترة من 18 -20 مارس الجاري.