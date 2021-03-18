تداول 27 سفينة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء، تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 496 طن رمل، و 9193 طن فوسفات، و 9800 طن يوريا، و 3600 طن مولاس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 863 طن خشب زان، و 7494 طن قمح، و 7810 طن ذرة، و 4500 طن فول، و 1500 طن عدس، و 5672 طن كلوريد ايثلين، و 22000 طن حبيبات ناتج حرق أفران، و 200 طن زيت، و 755 طن ابلاكاش، و 4609 طن حديد.

بينما بلغ اجمالي حركة الصادر من الحاويات 1142 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و المغرب و الأردن و السعودية و سنغافورة و هولندا، و الهند و فرنسا و الصين و أمريكا و مالطا و بنجلاديش و روسيا و أسبانيا و ألمانيا وإيطاليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 349 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الترانزيت 3549 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93166 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 205550 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5126 شاحنة .