تاج الدين: لا يوجد ما يؤكد بدء الموجة الثالثة من كورونا في مصر

تاج الدين عن وجود موجة ثالثة من كورونا: لا أتمنى ذلك لكن مقدرش أقول مش هتيجي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد ما يؤكد أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا بدأت في مصر.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأربعاء، أن كل موجة من الاثنين اللتان شهدتهما مصر كانتا تتميزا بزيادة في الأعداد كانت تستمر حتى الوصول إلى الاستقرار ومن ثم انخفاضها مرة أخرى.

وأوضح أن التذبذب الحالي في أعداد حالات كورونا هو ما بعد الموجة الثانية، مضيفًا أن الناس أصبح لديها خبرة في العلاج والمتابعة، سواء من المواطنين العاديين أو الأطقم الطبية.

ولفت إلى وجود إمكانية لمنع قدوم الموجة الثالثة من كورونا من خلال الاستمرار في القلق، متابعًا: «لا أتمنى قدوم موجة ثالثة لكن مقدرش أقول مش هتيجي لأنها حصلت في دول تانية».