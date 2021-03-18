ضبط عصابة سحلت وسرقت مواطنة في البساتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت أجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الخميس، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة لارتكابهم واقعة سرقة مواطنة بأسلوب الخطف وبحوزتهم سلاح ناري، وذلك عقب سحلهم سيدة في البساتين.

يأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم")، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توكتوك" خطفوا حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالي - هاتف محمول)؛ ما أدى إلى سقوطها أرضا وحدوث إصابتها المشار إليها ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص سائق، وعاطلَين، مقيمون بدائرة قسم شرطة دارالسلام "لاثنين منهم معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك" ملك أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة")

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالي - الهاتف المحمول المستولى عليه).