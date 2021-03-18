 بلينكين: الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مرتبطان بالثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية العميقة - بوابة الشروق
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بلينكين: الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مرتبطان بالثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية العميقة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 8:04 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 8:04 م

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، زيارته إلى سيئول بالرائعة، قائلًا إن العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا صلبة.

وأضاف بلينكين، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الخميس: «حلفنا أعمق من ذلك بكثير، إن بلداننا وشعبنا مرتبطون بالثقة المتبادلة والروابط الاقتصادية العميقة والقيم الديمقراطية المشتركة».

واجتمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعد ظهر اليوم الخميس، في المكتب الرئاسي بسيئول.

https://twitter.com/SecBlinken/status/1372600618188222466?s=19

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