روسيا: تدمير 54 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن طيران القوات المسلحة الروسية قام خلال يوم واحد بتدمير 54 هدفا عسكريا أوكرانيا، كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي طائرة مسيرة واحدة.



ونقلا عن «سبوتنيك»، مساء اليوم الجمعة، قال كوناشينكوف في إحاطة: «قامت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي بإصابة 54 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 3 نقاط قيادة، و4 راجمات صواريخ، و4 مستودعات للذخيرة، و44 مكانا لتكديس المعدات العسكرية».



ووفقا للمتحدث، فبالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم طائرة مسيرة أوكرانية في الجو.



وتابع كوناشينكوف: «بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 184 طائرة مسيرة، 1412 دبابة ومدرعة، 142 راجمة صواريخ، 542 مدفعية ميدان وهاون، 1211 وحدة مركبة عسكرية خاصة».



وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الـ23، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.