أوكرانيا تناشد الصليب الأحمر مجددا مطالبة روسيا بنقل جثث جنودها خارج أراضيها

جددت أوكرانيا طلبها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعوة روسيا؛ لنقل جثث جنودها القتلى من الأراضي الأوكرانية.



وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أمس الخميس، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير.



وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك -في تصريح صحفي- إن بلادها طرحت خلال هذا الاجتماع، مسألة الحاجة إلى جمع وتحديد هوية جثث القوات العسكرية التي سقطت في صفوف روسيا.



وأضافت أن "شميهال" لفتت انتباه الصليب الأحمر إلى أن روسيا لم تطلب بعد تسليم جثث ورفات قتلاهم، الذين تجاوز عددهم الـ14 ألفا.



وتابعت: أن الجانب الأوكراني دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطالبة روسيا بإظهار الاحترام لجنودها الذين سقطوا، وبدء المفاوضات لإبعادهم عن أوكرانيا.



يشار إلى أن أوكرانيا سبق أن ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في نقل جثث الجنود الروس.