تنظم جامعة طنطا، غدًا السبت، الملتقى الثقافى والرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بمشاركة عدد كبير من الطلاب الوافدين من مختلف كليات الجامعة، وذلك فى إطار احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي.

وتقام فعاليات الملتقى تحت إشراف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذى للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية ورعاية الطلاب الوافدين، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية.

وتتضمن فعاليات الملتقى تنظيم عديد المسابقات فى مجالات الرسم والفنون التشكيلية على مستوى الحامعة، الشعر والقصة والرواية والمقال، المواهب فى الغناء والعزف والإنشاد الديني، التصوير الفوتوغرافي، الأفلام الوثائقية، إلى جانب ندوة تثقيفية حول التواصل بين الشعوب.