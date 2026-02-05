الكرملين: سنواصل التصرف كقوة نووية مسئولة رغم انتهاء معاهدة نيو ستارت

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل التصرف كـ"قوة نووية مسئولة"، رغم انتهاء العمل رسميا بمعاهدة "نيو ستارت"، آخر اتفاق قائم بين موسكو وواشنطن للحد من الأسلحة النووية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن المعاهدة التي تحدد سقفا للرؤوس الحربية والصواريخ الاستراتيجية ومنصات الإطلاق للطرفين، تنتهي صلاحيتها بنهاية اليوم، معبرا عن أسف موسكو لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديدها، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح بيسكوف أن روسيا اقترحت سابقا تمديد شروط المعاهدة عاما إضافيا لإفساح المجال أمام مفاوضات بشأن اتفاقية بديلة، لكن واشنطن لم تقدم ردا رسميا حتى الآن، بحسب قوله.

وأكد أن هذا الملف كان محور اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج يوم الأربعاء، مشددا على أن موسكو ستواصل الالتزام بـ"نهج مسئول ويقظ" في ما يخص الاستقرار النووي العالمي، مع الاستناد في المقام الأول إلى مصالحها الوطنية.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي باقتراب الولايات المتحدة وروسيا من التوصل إلى اتفاق لتمديد الالتزام بمعاهدة الحد من التسلح النووي "نيو ستارت"، التي تنتهي صلاحيتها اليوم الخميس.

ولا تزال مسودة الخطة بحاجة إلى موافقة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وأكد مصدر أن مفاوضات بين البلدين جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية في أبو ظبي، على هامش مفاوضات روسيا وأوكرانيا، لكنه لم يؤكد التوصل إلى اتفاق.