الفنان الشاب محمود سعد ينضم لأسرة مسلسل «سوتس بالعربي»

انضم الفنان الشاب محمود سعد إلى المسلسل الرمضاني «سوتس بالعربي»، والذي يشارك في بطولته آسر ياسين وأحمد داوود، ومن إخراج مريم أحمدى.

ويلعب محمود سعد دور ابن خالة شقيق بطل العمل، وهو شاب مهتم بالتكنولوجيا والالكترونيات في حياتنا .

النسخة العربية من المسلسل يقدم خلالها الفنان آسر ياسين دور هارفي سبيكتر وهو الممثل غابريل ماخت، كذلك الفنان أحمد داود ويجسد دور مايك روس وهو الممثل باتريك آدامز.

العمل هو مسلسل أمريكي تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكي الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.