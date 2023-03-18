انهيار وتضرر 45 مسجدا في تركيا بسبب الزلزال المدمر

أعلن نائب مفتي ولاية أدي يامان التركية محمد صالح أرن، أن الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي، ألحق الضرر بـ 36 مسجدا ودمر 9 مساجد في أدي يامان، جنوبي البلاد.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول "حكومية"، اليوم السبت، أن المساجد في أدي يامان تضررت من الزلزال.

وأضاف أن المدينة تضم 83 مسجدا، وأن الزلزال ألحق أضرارا متوسطة بـ 6 مساجد وخفيفة بـ 30 مسجدا.

أشار إلى أن الزلزال دمر 9 مساجد بالكامل، بينها المسجد الكبير.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.