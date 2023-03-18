الفاتيكان تتخلى عن تمثيلها في نيكاراجوا مع تزايد التوترات

أعلن موقع "فاتيكان نيوز" اليوم السبت، تخلي الفاتيكان عن تواجدها الدبلوماسي في نيكاراجوا عندما غادر آخر ممثل للدولة البابوية السفارة هناك.



وتم نقل المونسينيور مارسيل ديوف، الممثل الأخير لبعثة الفاتيكان الدبلوماسية في ماناجوا إلى كوستاريكا.



ودعا رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا إلى إغلاق السفارة.



وتم طرد سفير الفاتيكان لدى الحكومة من البلاد بالفعل في مطلع 2022.



وتنبع التوترات السياسية بين الفاتيكان ونيكاراجوا من حقيقة أن الكنيسة الكاثوليكية هي إحدى أبزر منتقدي الحكومة اليسارية بقيادة أورتيجا، التي تولت السلطة في 2018.



وفيما تم قتل العديد من أعضاء المعارضة في نيكاراجوا، توجه البعض إلى أماكن العبادة طلبا للمأوى والدعم، مما أدى إلى وصف أورتيجا لممثلي الكنيسة بأنهم إرهابيون.