وقع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت في منطقة جوكسون بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكر البيان، أن مركز الزلزال بمنطقة جوكسون، كان على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.

وفي السادس من فبراير، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجة و7.6 درجة، وكان مركز الزلزال التركي ولاية قهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.