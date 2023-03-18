لائحة المسابقات ترد على رغبة الأهلي في تأجيل مباراة المصري بسبب الدوليين

أرسلت إدارة النادي الأهلي، خطابا رسميًا إلى رابطة الأندية المصرية مساء اليوم السبت، تطلب فيه تأجيل مباراة المصري في بطولة كأس الرابطة، بسبب استدعاء بعض اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

برر الأهلي طلبه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي يوم الـ 27 من شهر مارس الجاري، خلال فترة التوقف الدولي، وبالتالي سيغيب عن الفريق الأحمر 14 لاعبا.

ويتواجد 7 لاعبين من فق الأهلي، في قائمة منتخب مصر لمباراتي مالاوي، وهم محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا، إلى جانب انضمام الثلاثي علي معلول، أليو ديانج، وبيرسي تاو إلى منتخبات بلاده أيضًا.

فيما انضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي، الذي سيخوض مباراتي زامبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت لائحة المسابقات لموسم 2022 - 2023 في وقت سابق، حيث تنص المادة 57 من اللائحة على «تنظم وتدير رابطة الأندية مسابقة سنوية، ويكون الاشتراك فيها إجباريًا لأندية القسم الأول، وبفريقها الأول (بدون اللاعبين الدوليين حال تواجدهم مع المنتخبات الوطنية)، وتسمى مسابقة كأس الرابطة».

لذلك فمن المتوقع أن ترفض الرابطة تأجيل مباراة الأهلي والمصري في البطولة، وتصر على مشاركة الفريق الأحمر باللاعبين الغير دوليين وليس فريق الشباب، مما ينذر بأزمة بين الطرفين خلال الفترة القادمة.