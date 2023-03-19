نائبة محافظ الوادي الجديد تتفقد مبادرة الإطعام المجاني للطلاب المغتربين ببيوت الطلاب

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، تجهيزات مبادرة الاطعام المجاني للطلاب المغتربين بمقر بيوت الطلاب والطالبات بالخارجة؛استعدادًا للتدشين الرسمي للمبادرة، بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي ومسئولي إحدى المؤسسات الخيرية.

وأشارت نائب المحافظ، أن المبادرة تستهدف تقديم ٥٠٠ وجبة ساخنة يوميًا للطلاب على مدار العام، ضمن الخدمة المتميزة التي يقدمها مقر الإقامة، للتيسير على الطلاب والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، فضلاً عن توزيع وجبات غذائية للحالات الأكثر احتياجًا خلال فترة العطلة الدراسية.

وأشارت إلى التعاون المتواصل والمُثمر مع المؤسسات الخيرية لدعم جهود المحافظة لمساندة الحالات المستحقة وتوفير المساعدات اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم.