حبس 7 متهمين بسرقة شخصين 4 أيام في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، الأحد، حبس، 7 أشخاص، عاطلين، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة شخصين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ومدها بالسجل الجنائي للمتهمين، وسماع أقوال المجني عليهما.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغين من شخصين حول قيام مجهولين بسرقة متعلقاتهما، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين صحة الواقعة، وبتفريغ محتوى تسجيلات المراقبة الموجودة في المنطقة، تم التوصل إلى هوية المتهمين، مرتكبا واقعتى السرقة، إذ تبين أنهما عاطلين، لهما معلومات جنائية مُسجلة، مقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبتقنين الاجراءات، وتتبع تحركات المتهمين، تم إلقاء القبض عليهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن مكان المسروقات المستولى عليها.

تم التحفظ على المسروقات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

ويُشار إلى أن المادة رقم 316 "مكرر" من قانون العقوبات بشأن جرائم السرقة، نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 أعوام، وتختلف العقوبة بحسب الظرف والحالة التي تقع فيها جريمة السرقة.

الحالة الأولى "السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية"، والثانية: "السرقات التي تقع من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ".

والثالثة: "السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة".