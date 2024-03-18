محافظ بورسعيد يشهد فعاليات معرض ختام الأنشطة التربوية للتعليم الابتدائي والصفوف الأولى

شهد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات معرض ختام الأنشطة التربوية للتعليم الابتدائي والصفوف الأولى، المقام بنادي المعارف الرياضي، والذي شارك فيه 75 مدرسة للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية بمعروضاتهم اليدوية، ووسائل الإيضاح من صنع الطلاب.

وحضر فعاليات المعرض، كل من الدكتورة هالة عبد السلام رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام، ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، ومرافقيه، أروقة المعرض الممتدة بمساحة النادي الاجتماعي، مستمعا لشرح الطلاب حول معروضاتهم ووسائل الإيضاح التي أعدوها بأنفسهم تحت إشراف معلميهم.

وأثنى محافظ بورسعيد، على جودة المعروضات والمنتجات المنتشرة بجميع أقسام المعرض، مشيرا إلى أن التزام الطلاب بالحضور إلى المدرسة هو أساس إبداعاتهم نظرا لممارستهم مختلف أنواع الأنشطة التربوية داخل المكان الشرعي لتلقي العلم وهو المدرسة.

وأشاد "الغضبان"، بعروض وأنشطة الطلاب التي شملت عرض "حفل استعراض غنائي، وأعمال مجسمات من صنع الطلاب بنادي المعارف الرياضي"، موجهًا الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد لحرصه على توفير مختلف الأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية قدرات ومهارات الطلاب.

وأكد تقديم كل الدعم لمديرية التربية والتعليم، لاستمرار تنفيذ كل الأنشطة الطلابية التي تساهم في تأهيل الطلاب وتنمية مهاراتهم، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتوفير أكبر قدر من البرامج والأنشطة الثقافية للطلاب في المدارس، بجانب المواد الدراسية، لتحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية، وربط الطلاب بالمدرسة وتأهليهم بالشكل الأمثل.

وأقيمت على هامش المعرض العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية الجماعية والفردية، بمشاركة عدد من طلاب المدارس التي لاقت جميع فقراته استحسان وقبول الحاضرين.