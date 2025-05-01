أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بأن قوات الدعم السريع تقصف القصر الجمهوري في الخرطوم بمدفعية بعيدة المدى.

فيما قال موقع «سودافاكس»، اليوم الخميس، إن محيط القصر الجمهوري في العاصمة تعرض لقصف مدفعي، أدى إلى وقوع أضرار مادية بعدد من المباني الحكومية، من بينها مقر وزارة المعادن.

وأشار الموقع إلى أنه «لم ترد تقارير مؤكدة عن خسائر بشرية حتى اللحظة».

وفي 21 مارس الماضي، أعلن الجيش السوداني، أنه سيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم، بعدما دخلته قواته من الناحية الشرقية.

ويعد القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، أحد معالم السيادة الوطنية، والمقر الرسمي لرئاسة الجمهورية، إذ يحوي مكاتب أعضاء مجلس السيادة وإدارات رئاسة الجمهورية.

واعتاد المحتجون في السودان على اختيار القصر الجمهوري (الرئاسي)، وجهة لغالبية تحركاتهم الاحتجاجية المُعلنة والمفاجئة، رغم الطوق الأمني الذي تفرضه السلطات حوله محيطه، ولم يسلم هذا المعلم من أتون الحروب والمواجهات التي مرت عل