رئيس جامعة العريش يفتتح الدورة الرمضانية لكرة القدم

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم، والتي نظمتها كلية التربية الرياضية بالعريش، بالتعاون بين جامعة العريش والاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء، تحت شعار "الأخلاق الرياضية".

وحضر الافتتاح الدكتور عبد المقصود عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هند حميدو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد العلاقمي، رئيس الاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء، ومدير البطولة، والدكتور محمود الترباني، عميد التربية الرياضية، والدكتور أمير العيادي، وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس اللجنة العليا للبطولة، ومنسقي الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة.

يذكر أن فعاليات الدورة تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري، وتضم فرق كليات الجامعة، بالإضافة للفرق الممثلة للمصالح الحكومية بشمال سيناء، ومنها فرق "مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومجلس المدينة، والبريد المصري، ومديرية التنظيم والإدارة، وديوان عام المحافظة، ومصلحة الجمارك، ومديرية الشباب والرياضة، وفريق شركة أسمنت سيناء"، وفريق شركة الكهرباء.

فيما تقدم جوائز البطولة من شركة أسمنت سيناء الراعي الرسمي للدورة.