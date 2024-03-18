اتهم وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتصرف مثل "ستالين العصر الحديث"، وذلك بعد أن شهدت الانتخابات الروسية إحكام بوتين لقبضته على السلطة، بعد قمعه لأي معارضة حقيقية.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاثنين، عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون القول، إن الانتخابات الروسية ليست "حرة أو نزيهة"، وذلك بعد أن أظهرت النتائج الأولية أمس الأحد فوز بوتين بنحو 88% من الأصوات.

ومن المتوقع أن تمثل النتيجة، التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية الروسية، رقما قياسيا بالنسبة لبوتين، حيث ستؤدي إلى تمديد حكمه الذي استمر لنحو ربع قرن، لفترة ولاية أخرى مدتها ستة أعوام.

وكان بوتين، الذي أشاد بفوزه ووصفه بأنه مؤشر على "الثقة" و"الأمل" فيه، يتنافس في الانتخابات أمام ثلاثة مرشحين فقط لم ينتقدوا حكمه ولا حربه ضد أوكرانيا.

وكان قد تم القضاء على جميع المنافسين الفعليين قبل إجراء الانتخابات.