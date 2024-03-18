هنأت الصين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية، قائلة إن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ستواصل نموها.

وحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي اختتمت، أمس الأحد، في نصر قال إنه يظهر أن موسكو كانت على حق بالوقوف في وجه الغرب وإرسال قوات إلى أوكرانيا، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن الرئيس الصيني شي جين بينج بعث برسالة تهنئة لبوتين لإعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، للصحفيين عند سؤاله على الانتخابات: "لدينا اعتقادا راسخا أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس شي جين بينج والرئيس بوتين، ستواصل العلاقات الصينية الروسية المضي قدما".

وأضاف: "الصين وروسيا هما أكبر جارتين لبعضهما البعض وتجمعهما شراكة استراتيجية شاملة في العهد الجديد".

وعززت الصين علاقاتها مع روسيا على مدى السنوات القليلة الماضية، حتى مع اشتداد الانتقادات الغربية للحرب في أوكرانيا.