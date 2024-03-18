توقف الإنتاج في شركة السيارات الكهربائية الأمريكية فيسكر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية فيسكر إنك اليوم الإثنين، وقف الإنتاج لمدة 6 أسابيع لكبح جماح نمو المخزون وتجنب احتمال إشهار إفلاسها.

ولم تسدد الشركة قسط فوائد في الأسبوع الماضي بقيمة 8.4 مليون دولار مستحقة على سندات غير مضمونة قابلة للتحويل إلى أسهم تستحق في 2026.

وحذرت فيسكر من احتمال عجزها عن الوفاء بالتزاماتها لخدمة الديون وقد تحتاج إلى طلب الحماية من الإفلاس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سهم فيسكر تراجع بنسبة 14% في بداية تعاملات اليوم.

كما تراجع السهم بنسبة 90% خلال العام الحالي، وحتى نهاية تعاملات يوم الجمعة أخر أيام تداول الأسبوع الماضي.

كما أعلنت فيسكر اليوم اعتزامها جمع ما يصل إلى 150 مليون دولار من خلال اتفاق تمويل مع حملة سنداتها القابلة للتحويل إلى أسهم والتي يحل أجلها في 2025.

ولم تحدد الشركة الموجود مقرها في مدينة لوس أنجليس الأمريكية اسم المستثمر المستهدف في اتفاق التمويل الجديد وقالت إنه سيتم جمع التمويلات من خلال 4 شرائح وفقا لشروط محددة.

وقالت فيسكر في بيان إنها تجري مفاوضات مع شركة سيارات أكبر بشأن استثمار محتمل وشراكة في تطوير السيارات الكهربائية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي ذكرت بلومبرج أن فيسكر تجري محادثات مع نيسان موتور اليابانية.

وذكرت فيسكر أن لديها مخزون عبارة عن 4700 سيارة تقريبا قيمتها أكثر من 200 مليون دولار وأنها قررت وقف الإنتاج في مصنع جراتس النمساوي على أن تبدأ في الأسبوع الحالي تقليص مخزونها من السيارات الكهربائية تامة الصنع.