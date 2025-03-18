أعلن الحوثيون، اليوم الثلاثاء، مسئوليتهم عن هجوم ثالث على حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر خلال 48 ساعة، في رد على الضربات الأمريكية التي تستهدف الجماعة وأثارت احتجاجات في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان، إنه "ردا على استمرار العدوان الأمريكي الغاشم على بلدنا" استهدفت الجماعة حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس هاري ترومان شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخين مجنحين وطائرتين بدون طيار، ومدمرة أمريكية بصاروخ مجنح و4 طائرات بدون طيار، وفقاً لوكالة رويترز.



-مظاهرات باليمن تندد بالغارات

وجاء هذا الإعلان بعدما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على اليمن مساء الاثنين، في أعقاب خروج حشود كبيرة في تظاهرات بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وخصوصا العاصمة صنعاء تنديدا بالضربات الأمريكية التي بدأت السبت وقتل على إثرها العشرات.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة والعلمين اليمني والفلسطيني إلى جانب علم حزب الله اللبناني وصور أمينه العام السابق حسن نصرالله الذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر، فيما رفع آخرون المصاحف والسلاح، بحسب البث المباشر لقناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وهتف المتظاهرون "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل" خلال تجمعهم في ميدان السبعين في صنعاء، بعد يومين من الغارات الأمريكية التي استهدفت العاصمة ومناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون، وأسفرت عن مقتل 53 شخصا وإصابة 98 آخرين بجروح، بحسب وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن إيران "ستحمل مسئولية كل طلقة نار" يطلقها الحوثيون الذين يشنون هجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن منذ أكثر من عام.

-ترامب يهدد بعواقب رهيبة

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته الاجتماعية تروث سوشال: سيعتبر كل إطلاق نار من الحوثيين، اعتبارا من الآن، نيرانا أطلقتها أسلحة إيرانية والمسئولون في إيران. وستحمل إيران المسئولية وستتحمل عواقب ستكون "رهيبة".

ومساء الاثنين، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض مناطق يمنية لضربات أمريكية جديدة، بينها صنعاء ومحافظة الحديدة في غرب البلاد.

وقالت وكالة أنباء سبأ، إن "عدوانا أمريكيا استهدف بغارة مديرية باجل في الحديدة"، إضافة إلى مصنع للصلب في منطقة الصليف في المحافظة نفسها.

وأشارت قناة المسيرة بعد وقت قصير، إلى أن "عدوانا أمريكيا استهدف بغارة منطقة جبل صرف بمديرية بني حشيش وشارع الستين الشمالي في صنعاء".

وكان الحوثيون قد تبنوا فجر الاثنين هجوما ثانيا ضد حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر خلال 24 ساعة.

وقالوا في بيان إنهم استهدفوا "بعون الله تعالى وللمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس هاري ترومان في شمال البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات بدون طيار في اشتباك استمر لعدة ساعات".

-تهديدات الحوثي

وكان الحوثيون، قد أعلنوا قبل أيام عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر امتدادا إلى بحر العرب، حتى "إعادة فتح المعابر" وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وردا على هذا التصعيد في خط التجارة البحري هذا، دعت الأمم المتحدة الطرفين إلى وقف كل الأنشطة العسكرية، فيما جددت الصين دعوتها إلى الدبلوماسية.

-واشنطن تهدد إيران

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، أعلن الأحد أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية مساء السبت على مناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، قتلت العديد من قادة الحوثي.

ووجّه تحذيرا إلى إيران بوجوب التوقف عن دعم الحوثي وهجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وقال لمحطة إيه بي سي إن الولايات المتحدة لن تحاسب الحوثيين فحسب، بل سنحاسب إيران، داعمتهم، أيضا.

وفي تصريح لمحطة فوكس نيوز الأمريكية، قال والتز إن الضربات تحذير لإيران من أن الكيل قد طفح.

وتوعد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الأحد الحوثيين بحملة صاروخية لا هوادة فيها حتى تتوقف هجماتهم.

وأكد هيجسيث في مقابلة مع محطة فوكس بيزنس: أريد أن أكون شديد الوضوح، هذه الحملة تتعلق بحرية الملاحة واستعادة الردع.