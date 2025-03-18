 وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 9:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 9:26 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 46 طائرة مسيرة أوكرانية، من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان، إلى "تدمير 41 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وتم تدمير طائرتين مسيرتين فوق كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك، وتم تدمير طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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