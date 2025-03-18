الحوثيون يدينون استهداف مبنى مكتب الصحة في الجوف من قبل المقاتلات الأمريكية

أدانت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، القصف الأمريكي الذي استهدف مبنى مكتب الصحة ضمن المجمع الحكومي في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان: "ندين ونجرم العدوان الأمريكي السافر على بلدنا والذي استهدف أعيان مدنية و منها مكتب الصحة ضمن المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف يوم أمس الاثنين، حيث شن طيران العدو الأمريكي عدة غارات مستهدفا عمدا وبشكل مباشر مكتب الصحة".

وأشار الأصبحي إلى أن القصف تسبب بتدمير المبنى كليا "متسببا بخسائر وأضرار فادحة".

وأضاف: "تدمير المنشآت الطبية والمراكز الصحية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، واستهدافها يعدّ جريمة حرب متكاملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية والمواثيق الأممية".

وحمل الأصبحي، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية "المسؤولية السياسية والأخلاقية وتبعات الاستهداف والقصف المتعمد للمنشآت الطبية".

ودعا المسؤول الحوثي، المجتمع الدولي إلى "تجريم انتهاكات العدوان الأمريكي بحق المنشآت الطبية والخدمية".

وأعلن الحوثيون خلال الساعات الماضية، عن تعرض عدد من المواقع الخاضعة لسيطرتهم في محافظات الجوف وصنعاء والحديدة لسلسلة غارات جوية أمريكية، مخلفة خسائر مادية.