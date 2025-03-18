مكالمة مطولة بين ترامب وبوتين وسط مساعٍ أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أنهى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا استمر أكثر من ساعة في ظل ضغط البيت الأبيض على موسكو للموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا بهدف إنهاء الحرب.

ولم يقدم البيت الأبيض والكرملين أي تفاصيل فورية حول مضمون المحادثة، لكنهما أكدا أن الاتصال قد انتهى.

وقال ترامب قبل الاتصال إنه يتوقع أن يناقش مع بوتين أراضي ومحطات توليد الكهرباء التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وجاء الاتصال الهاتفي بعد أن وافق مسؤولون أوكرانيون الأسبوع الماضي على الاقتراح الأمريكي خلال محادثات جرت في السعودية بقيادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ومع ذلك، لا يزال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متشككًا في مدى استعداد بوتين للسلام مع استمرار القوات الروسية في قصف أوكرانيا.

غير أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يزال تساوره الشكوك في أن يكون الرئيس بوتين مستعدا للسلام مع استمرار القوات الروسية في قصف أوكرانيا.

كان ترامب قد صرح للصحفيين أمس الاثنين: "ما يحدث في أوكرانيا ليس جيدا، لكننا سنرى ما إذا كنا قادرين على التوصل إلى اتفاق سلام، ووقف إطلاق نار، وإحلال السلام. وأعتقد أننا سنتمكن من ذلك".

وأضاف ترامب أن واشنطن وموسكو بدأتا بالفعل مناقشة "تقسيم أصول معينة" بين أوكرانيا وروسيا كجزء من اتفاق لإنهاء الصراع.