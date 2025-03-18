الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى ضبط النفس والسماح بإدخال للمساعدات لغزة

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أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه" إزاء انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار واستئناف هجماتها التي أوقعت مئات الشهداء في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي أنور العوني بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء.

وأضاف العوني: "بحسب المعلومات التي تلقيناها، فقد مدنيون بمن فيهم أطفال، أرواحهم نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية".

وتابع: "ندعو إسرائيل إلى ضبط النفس والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأفاد العوني بأن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتقد بأن التفاوض هو الحل الأمثل والوحيد للخروج من هذه الأزمة.

وتابع: "لقد عانى الإسرائيليون والفلسطينيون كثيراً خلال العام الماضي، والآن حان الوقت لكسر دائرة العنف هذه".

من جانبها علقت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب على استئناف إسرائيل إبادتها الجماعية في غزة.

وقالت في منشور على منصة إكس: "تصاعد التوتر مجدداً في غزة أمر مدمر. لقد عانى المدنيون معاناة تفوق الوصف، يجب وقف هذا العنف".

وشددت لحبيب على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وبالتالي السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت: "من الضروري العودة فوراً إلى وقف إطلاق النار لمنع المزيد من الدمار والخسائر في الأرواح".

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهداف المدنيين وقت السحور، وخلفت مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بوصول "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جدا" إلى المستشفيات "نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة.