ينظم متحف الطفل احتفالية "ساعة الأرض" مشاركةً في الحملة العالمية لساعة الأرض، والتي بدأتها منظمة الصندوق العالمي لصون الطبيعة أكبر حركة شعبية تسعى إلى المحافظة على البيئة ضدّ التّغيرات المناخيّة.

ومنذ انطلاق الحملة في عام 2007 من مدينة واحدة وهي مدينة سيدني بأستراليا، تحوّلت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالميّة إذ يشارك فيها ما يقارب من 1.8 بليون نسمة في أنحاء العالم.



ويسعى مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) من خلال تنظيم هذه الاحتفالية لرفع مستوى الوعي حول تغير المناخ لدى الأطفال والشباب فى مصر وتعزيز الانتماء للبيئة وإعداد جيل جديد من أصدقاء البيئة قادر على إحداث تغير تجاه العادات السلبية على كوكب الأرض.

يشمل برنامج احتفالية "ساعة الأرض" العديد من الفعاليات، حيث تبدأ الفقرات بعرض تعريفي للمشاركين عن الهدف من ساعة الأرض وما مدى تأثيرها على مستقبل الكوكب يعقبها جولة فى معرض كوكبنا المكسور ثم يقوم الأطفال بزراعة بعض النباتات فى إشارة لأهمية الزراعة في الحفاظ على كوكب الأرض وضمان بيئة صحية ونقية، كما يشاهد الأطفال عرضا للتجارب العلمية للتعرف على مدى تأثر مستقبلنا بالاحتباس الحراري.

وتُختتم الاحتفالية بإطفاء الأنوار تماما لمدة ساعة حول الشموع في فترة سمر.

تقام احتفالية "ساعة الأرض" يوم السبت القادم الموافق 22 مارس 2025 من الساعة السادسة مساء حيث تبدأ الاحتفالية بحفل إفطار جماعي لكل المشاركين بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع.