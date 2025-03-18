الرئاسة والحكومة الفلسطينيتان تطالبان بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

طالبت الرئاسة والحكومة الفلسطينيتان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن الكيان الإسرائيلي يتجاهل كل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستهداف المدنيين داخل الخيام، يستدعيان من المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم.

ويشار إلى أن حصيلة ضحايا تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وصلت إلى 404 شهداء و562 مصابا.