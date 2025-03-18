عروض وورش متنوعة اليوم لقصور الثقافة بالأوبرا ضمن ليالي رمضان

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من الفعاليات ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، الذي تقدمه بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالشهر المعظم.

تقدم الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتستمر حتى 23 رمضان.

وتشهد الليلة حكاية جديدة من السيرة الهلالية تقدمها فرقة الفنان عزت قرشي، يعقبها لقاء توعوي بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤسسة أهل مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب.

كما تتواصل فعاليات ورش المشغولات اليدوية والحرفية، والمعارض الفنية التي تضم نتاج الورش للإدارات التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث: ثقافة الشباب والعمال، ثقافة القرية، ثقافة المرأة، القصور المتخصصة، وأطلس المأثورات الشعبية.

تأتي الفعاليات في إطار البرنامج الرمضاني الشامل الذي أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يتضمن أكثر من ١٦٤٠ فعالية في مختلف المحافظات، بهدف إحياء التراث المصري، وتعزيز الهوية الثقافية، وإتاحة الفنون لكافة فئات المجتمع خلال الشهر الفضيل.