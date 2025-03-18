حماس: ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري للضغط على الاحتلال بوقف شلال الدم في غزة

دعت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، صباح الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على الاحتلال بوقف شلال الدم في غزة.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انقلب على الاتفاق وقرر استئناف الحرب على غزة؛ لفرض شروط تفاوضية جديدة».

وذكر أن «تنسيق الاحتلال المسبق مع الإدارة الأمريكية يؤكد شراكتها في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني»، وذلك وفقًا لما أوردته قناة «العربي»، في خبر عاجل لها.

وأشار إلى أن «الحركة التزمت بكامل بنود الاتفاق، وحرصت على تثبيته والانتقال للمرحلة الثانية؛ لكن الاحتلال رفض».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 326 شهيدا.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء: «وصل مستشفيات قطاع غزة 326 شهيدًا حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة، ولازال عدد من الضحايا تحت الركام، وجارٍ العمل على انتشالهم».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.