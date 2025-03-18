تفاقم التوترات الجيوسياسية يضغط على أداء الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم

سهم أرامكو يغلق عند أدنى مستوياته منذ 5 سنوات

حققت البورصات العربية أداءً متباينًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط تفاقم حدة التوترات الجيوسياسية التي أثرت على أدائها بشكل عام وقلصت مكاسبها، في حين كان أداء سهم أرامكو، عملاق النفط السعودي، محط أنظار المستثمرين بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ 5 أعوام.

البورصة المصرية

أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على مكاسب جماعية لمؤشراتها، حيث صعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% إلى 31,608 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة "إيجي إكس 70" وسط زخم شرائي بنحو 0.46% ليصل إلى 8,964.86 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم وحدها نحو 1.5 مليار جنيه.

وتصدر سهم العربية الهندسية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية، محققًا مكاسب بنسبة 19.4%، بينما سجل حق اكتتاب بلتون القابضة خسائر بنسبة 36%، متصدرًا الأسهم المتراجعة.

البورصة السعودية

اختتم المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.76% ليصل إلى 11,792.40 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 5.9 مليار ريال سعودي، وتراجعت أسهم 192 شركة، بينما ارتفعت أسهم 52 شركة.

وكان أداء سهم أرامكو محط أنظار المستثمرين، بعد أن تراجع بأكثر من 1% ليسجل أدنى مستوى منذ مايو 2020، وسط مخاوف من تراجع إيرادات الشركة مع استمرار عمليات خفض الإنتاج التزامًا باتفاق مع أوبك+، في ظل تراجع أسعار النفط.

سوق دبي المالي

أنهى سوق دبي المالي تعاملات اليوم متراجعًا بنسبة 0.43% ليصل إلى 5,149.13 نقطة، وسط أحجام تداول بقيمة 378.1 مليون درهم.

وتصدر سهم شعاع قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 5.5%، بينما تصدر سهم دبي للمرطبات قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 9.9%.

سوق أبوظبي المالي

حقق المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي ارتفاعات طفيفة في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.133% إلى 9,463.46 نقطة، بعدما لامس مستويات متدنية عند 9,427 نقطة خلال الجلسة.

وبلغ إجمالي قيم التداول خلال الجلسة نحو 1.1 مليار درهم.

وارتفعت أسهم شركة إسمنت الخليج بنسبة 14.7%، لتتصدر قائمة الأسهم الأكثر ربحية، بينما تراجعت أسهم البنك التجاري الدولي بنسبة 4.5%، متصدرة الأسهم المتراجعة.

بورصة الكويت

في بورصة الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول طفيفًا بنسبة 0.47% ليصل إلى 8,469.51 نقطة، وسط قيم تداول بلغت 96 مليون دينار.

وارتفع سهم استثمارات بنسبة 3.6%، متصدرًا الأسهم الرابحة، بينما تصدر الأسهم الخاسرة ميزان، بعد أن تراجع بنسبة 3.6%.