تفعيل صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب صاروخ أُطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفعيل صفارات الإنذار بسبب صاروخ أطلق من اليمن، يُرجح أن جماعة الحوثي أطلقته.

وقال جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة إكس، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بعد إطلاق الصاروخ من اليمن، موضحًا أن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قد أوضحت أن صفارات الإنذار دوَّت في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة بجنوب إسرائيل.

وكانت جماعة الحوثي، قد نددت بالضربات الإسرائيلية العنيفة خلال الليل على قطاع غزة، وتعهدت بتصعيد خطوات المواجهة، وذلك بعدما كانت قد هددت باستئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وقبالة ساحل اليمن.

وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في بيان، إن الاحتلال الإسرايئلي يتحمل والجانب الأمريكي يتحملان المسئولية الكاملة عن نقض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإفشال كل الجهود للانتقال للمرحلة الثانية، وكذا إعادة عسكرة البحار وتوتير الأجواء في المنطقة.

وحذر من أن الجانبين، عليهما تحمل تداعيات وتبعات ذلك مهما كان حجمها.

واستأنف جيش الاحتلال، الحرب على غزة وشن غارات عنيفة أسفرت عن سقوط نحو 420 شهيدًا ومئات المصابين.