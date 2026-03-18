صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات محاذية لغزة بعد إطلاق صواريخ من لبنان

- تجاوزت الصواريخ مسافة 200 كيلومتر من حدود لبنان

دوت صفارات الإنذار في مستوطنات محاذية لقطاع غزة جنوبي إسرائيل، مساء الأربعاء، بعد إطلاق رشقة صاروخية تجاوزت نحو 200 كيلومتر من حدود لبنان، وفق إعلام عبري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان.

فيما نقلت هيئة البث العبرية الرسمية، أن حزب الله أطلق صواريخ نحو جنوب إسرائيل في مسار يتجاوز 200 كم، من حدود لبنان.

وفي السياق، نشرت القناة 12 العبرية مقطع فيديو يوثق لسقوط صاروخ جنوبي إسرائيل دون تحديد موقعه.

ولم يتوفر على الفور تقارير مستقلة عن حجم الأضرار أو الإصابات، وسط تعتيم إسرائيلي على الخسائر الناتجة عن الحرب مع إيران، وتحذير الجيش باستمرار من نشر أو تداول صور ومقاطع لمواقع الاستهداف.

ومطلع مارس الجاري، وسّعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على إيران.

وفي 2 مارس هاجم "حزب الله" موقعا عسكريا شمالي إسرائيل ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبلغ عدد ضحايا العدوان على لبنان 912 شهيدا، بينهم 111 طفلا و67 سيدة، فضلا عن 2221 جريحا منهم 334 طفلا و375 سيدة، وكذلك مليون و49 ألفا و328 نازحا، وفقا للسلطات اللبنانية.