السعودية: سنواصل بذل الجهود لتعزيز أمن الملاحة البحرية وضمان استقرار أسواق الطاقة

شددت السعودية، على أهمية حماية الممرات البحرية، وحرية الملاحة، وضمان استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مبينة أنها سوف تواصل عملها كشريك مسؤول، ملتزم بضمان السلامة البحرية وصون الأرواح، ودعم النظام الدولي القائم على القانون والتعاون المشترك.

وأكدت المملكة، أنها من خلال موقعها الاستراتيجي ودورها الإقليمي والدولي، ستواصل بذل كل الجهود لتعزيز أمن الملاحة البحرية، عبر تعزيز المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات، ورفع الجاهزية والاستجابة لأي تهديدات، وتسهيل انسياب التجارة العالمية عبر ممرات آمنة ومستقرة.

جاء ذلك أثناء مشاركة المملكة، ممثلةً بالهيئة العامة للنقل في اجتماع الجلسة الاستثنائية لمجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن، وترأس وفد المملكة المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية "أي لإم أو" المهندس كمال بن محمد الجنيدي، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاربعاء

وأكد الجنيدي، في كلمة ألقاها نيابة عن وفد المملكة المشارك في الجلسة، التزام المملكة الكامل بأحكام اتفاقية سلامة الأرواح في البحار، لاسيما ما يتعلق بالتحذيرات الملاحية، ومجالات البحث والإنقاذ، وتوجيه السفن، وتجنب المخاطر البحرية.