أفادت وسائل إعلام عبرية باستهداف الجيش الإسرائيلي أكثر من 5 سفن تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي هاجم سفنا تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين.

فيما أفادت هيئة البث الرسمية بأن الجيش هاجم "أكثر من 5 أهداف إيرانية في بحر قزوين".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنها المرة الأولى التي يهاجم فيها سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين.

يأتي ذلك في ظل تصعيد خطير ومتواصل إذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل، الأربعاء، مصفاة عسلوية النفطية وحقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي في إيران (من أكبر حقول الغاز في العالم) والذي تتقاسمه إيران وقطر.

وردّ الجيش الإيراني في وقت سابق الأربعاء، بأنه يعزم استهداف 5 منشآت نفطية بدول عربية في المنطقة، ردا على قصف طالها مرافقها للطاقة، كما أصدر "تحذير إخلاء" للمنشآت والمناطق المحيطة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.