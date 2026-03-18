منظمة أنقذوا الأطفال تحذر: حرب إيران تعرقل وصول الإمدادات الطبية للأطفال بالسودان واليمن وأفغانستان

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" المعنية بحماية حقوق الأطفال، اليوم الأربعاء، من أن نقل الإمدادات الطبية لنحو 400 ألف طفل يتعرض للتأخير بسبب الحرب الدائرة في إيران.

وقالت المنظمة، إن الصراع يعطل طرق الإمداد الرئيسية ويعرقل وصول الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن جميع طرق النقل الجوية والبحرية والبرية قد أغلقت.

وأضافت المنظمة، أن شحنات المساعدات المتضررة متجهة إلى عائلات في السودان واليمن وأفغانستان.

ويتوقع العاملون في مجال الإغاثة، أن ترتفع تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 50%، حيث سيتعين تغيير مسار بعض الإمدادات الإغاثية.

وقالت المنظمة، إن شحنة متجهة إلى السودان عالقة حاليا في الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية بشكل شبه كامل، كما أن شحنة أخرى متجهة إلى اليمن عالقة في دبي، ومن المقرر نقلها برا.

ودعا الرئيس العالمي لسلاسل الإمداد في منظمة "أنقذوا الأطفال"، ويليام زويديما، جميع أطراف النزاع إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المخصصة للأطفال.