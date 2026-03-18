استشهاد 3 فلسطينيات جراء سقوط شظايا صاروخية على بلدة بيت عوا

استشهدت 3 فلسطينيات، وأصيبت 5 أخريات على الأقل، مساء اليوم الأربعاء، جراء سقوط شظايا صاروخية على بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طواقمها "تعاملت مع 3 حالات وفاة" لفلسطينيات جراء سقوط شظايا صاروخ على بيت عوا، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأوضحت الجمعية أن طواقمها تعاملت أيضا مع إصابتين، إحداهما خطيرة بالرأس، وجاري إنعاش قلب ورئتين للمصابة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، مشيرة إلى وصول 3 شهيدات و5 إصابات إلى مستشفى دورا الحكومي من بلدة بيت عوا.