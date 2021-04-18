نائب محافظ سوهاج يجتمع بإدارة خدمة المواطنين وفريق مبادرة صوتك مسموع

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع إدارة خدمة المواطنين، وأعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل بالمنظومة، وفحص الشكاوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والواتس آب وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من أعضاء فريق صوتك مسموع بديوان عام المحافظة.

واستعرض نائب محافظ سوهاج مؤشرات أداء العمل الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأداء القطاعات المختلفة بالمحافظة، موجها بسرعة الرد على الشكاوى الجارية، واستعجال الجهات التي يوجد لديها شكاوى متأخرة، للحفاظ على المستوى المتقدم للمحافظة في أداء العمل.

وناقش القاضي أهم الاحتياجات اللازمة لإدارات خدمة المواطنين؛ لتحقيق المزيد من تطوير العمل، مشيرا إلى ضرورة رفع قدرات العاملين من خلال إعداد برنامج تدريبي في أقرب وقت، كما تابع سير العمل بالغرفة المركزية لتلقي طلبات وشكاوى مشروع تطوير الريف المصري، موجها بأهمية التواصل مع مقدمي الشكاوى وابلاغهم بسير شكواهم والرد عليها.

كما استعرض نائب المحافظ سير العمل بمبادرة صوتك مسموع ومستوى أداء العمل، ومدى التعاون بين القطاعات المختلفة لسرعة الاستجابة والرد على ما يرد من وزارة التنمية المحلية من شكاوى وطلبات .