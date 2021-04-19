انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطنيين بالضفة الغربية والقدس

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعديد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس.

وذكرت وكالة انباء فلسطين "وفا"، اليوم الأحد، أصيب 4 مواطنين، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية المصلين بعد تأديتهم صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك، وخروجهم قرب باب العامود وشارع السلطان سليمان القريب من بابي العامود والساهرة، وذلك لليوم السادس على التوالي ،حيث استخدمت المياه العادمة لقمع المواطنين الفلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقم الاسعاف تعاملت مع 4 اصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، واحدة اعتداء بالضرب، و3 بالغاز المسيل للدموع.

وفي سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمل والبناء في المقبرة الإسلامية شرق يطا ،حيث داهمت قوات الاحتلال الأسرائيلي تجمع الديرات شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والصيانة في المقبرة، مهددين أنه في حال الاستمرار بالعمل بالترميم سيتم تنفيذ أمر إزالة للمقبرة بشكل سريع.

كما قام اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهما إلى معتقل المسكوبية ،وشابا من مخيم الفوار جنوب الخليل أثناء تواجده عند مدخل مخيم الفوار.