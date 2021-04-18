وزير النقل: لم يحدث انقلاب لعربتي قطار منية القمح بالشرقية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك 15 هيئة تمس حياة المواطن تشرف عليها وزارة النقل وليس فقط هيئة السكة الحديد، مطالبًا المواطنين بعد التهوين أو التهويل عند وقوع حوادث القطارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أنه كان في موقع حادث قطار منية القمح بمحافظة الشرقية يو الخميس السابق على يوم وقوع الحادث، موضحًا أنه تم فك الارتباط في تلك المنطقة لإجراء إصلاحات بداية من الساعة 12 منتصف الليل وحتى السداسة صباحًا.

وأوضح أن من بين المصابين عامل من شركة أوراسكوم التي تقوم على أعمال تجديد السكة في منطقة منية القمح، مستنكرًا إصدار المحافظة بيانًا بانقلاب عربتين من القطار قبل التحقق من الأمر.

وأوضح أنه لم يحدث انقلاب لعربتي قطار منية القمح، مضيفًا أن سير القطار بسرعة أعلى من 8 كيلومتر/ساعة حتى وإن كانت بسيطة في مناطق فك الارتباط يعرض القطار للخروج من القضبان.

وشهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، خروج عربتي قطار عن القضبان، الأربعاء الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 15 مواطناً فى حادث قطار منيا القمح، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ33 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلي مستشفي منيا القمح المركزي، لافتاً إلى أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبي بالمستشفي لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.

